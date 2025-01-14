Milyonlarca öğrenci, yarı yıl tatiline hazırlanırken, Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde yurdun batı ve iç bölgelerinde etkili olacak yağışlarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir için kar ve sağanak yağış beklentisi olduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarından itibaren Türkiye'nin batı ve iç bölgelerinde yağışların etkili olacağını belirtti. Çelik, perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerinde görülecek yağışlardan sonra cuma gününden itibaren yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz'in yağış alacağını açıkladı.

Sağanak yağış ve kar uyarısı

Çelik, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağış beklendiğini vurguladı. Kıyılarda yağmur, rakımı 400-500 metrenin üzerindeki bölgelerde karla karışık yağmur, 1000 metrenin üzerindeki yerlerde ise kar yağışı öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgarlar, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde ise sağanak yağışlar bekleniyor.

Perşembe ve cuma: Karne gününde hava nasıl olacak?

Perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar görülecek. Bu bölgelerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Cuma günü, yani karne gününde, yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış öngörülüyor.

İstanbul'da sağanak alarmı

İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor. Perşembe günü, Anadolu Yakası'nda günün ilk saatlerinde kısa süreli yağmur görülmesi olasılığı bulunuyor. Ancak, cuma gününden itibaren İstanbul'da yağış beklenmiyor ve hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıkların, en yüksek 7 ila 8 derece civarında olacağı, gece ise 1 ila 2 dereceye düşebileceği tahmin ediliyor.

İzmir: Sis ve pus etkili olacak

İzmir'de yarın sağanak yağış beklentisi var. Ancak, perşembe günü itibarıyla il genelinde yağış görülmeyecek. Çelik, perşembe günü başlayan sis ve pus etkilerinin il genelinde görüleceğini belirtti. Sıcaklıkların 13 derece civarından 15-16 dereceye çıkması bekleniyor.

Ankara'da soğuk hava ve buzlanma uyarısı

Ankara'da yarın yağış, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur olarak görülmesi bekleniyor. Çelik, perşembe günü hava çok bulutlu olacak, ancak cuma gününden itibaren 3-4 gün boyunca Ankara'da yağış beklenmediğini belirtti. Ayrıca, sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı ve en düşük sıcaklıkların -2 dereceye kadar inebileceği uyarısında bulunuldu.