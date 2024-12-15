Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarı yaptı. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve bölgesel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi’nde kuvvetli sağanak

Marmara Bölgesi’nde sağanak yağışların, özellikle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi’nde yer yer çok kuvvetli yağışlar

Ege Bölgesi’nde yağışlar, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olacak.

13 il için "Sarı" kodlu uyarı

Meteoroloji’nin uyardığı iller arasında Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova yer alıyor.

Sarı kod, potansiyel tehlike durumuna işaret ederek vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor.

Olası riskler ve alınması gereken önlemler

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle kıyı kesimlerde yaşayanların bu risklere karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Yetkililer, yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, açık alanlarda koruyucu tedbirler almaları ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.