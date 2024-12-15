1984 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Sateks, mali zorluklarla mücadele ediyor. Aylık 600 ton üretim kapasitesine ve yıllık 4800 ton üretime sahip olan firma, üç ay önce konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak, şirketin finansal sıkıntıları devam ediyor.

Mahkeme, 2 ay daha süre verdi

Mahkeme, Sateks’e daha önce 3 ay süre vermişti, ancak şirketin toparlanma süreci beklenenin çok daha uzun sürmesi nedeniyle firma için verilen süreyi 2 ay daha uzattı. Bu 2 aylık süreçte şirketin ekonomik durumunun iyileşmemesi durumunda, Sateks iflas bayrağını çekmek zorunda kalabilir.

Sateks’in ihracat ağı geniş

Türkiye’nin tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan Sateks, İngiltere, Almanya, İtalya, Hong-Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapmaya devam ediyor.