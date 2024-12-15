Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta boyunca tüm Türkiye için çok önemli uyarılarda bulundu. Haftanın ilk günlerinde ülke genelinde karla karışık yağmur, yoğun sağanak ve fırtınalar bekleniyor. Özellikle Ankara ve çevresi akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ile karşı karşıya kalacak. İstanbul başta olmak üzere 13 ilde sarı alarm verildi. Kar yağışının etkisi İstanbul’un kapılarına kadar ulaştı, ancak asıl yoğun kar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kendini gösterecek.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yağış ve kar uyarıları

Meteoroloji, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağışlı olacağını belirtti. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda, Ege kıyılarında ve Batı Karadeniz’de kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi ve buzlanma riski devam ediyor.

Sarı alarm verilen 13 il: İstanbul, İzmir ve Bursa'da yağmur etkili

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 13 ilde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Bu iller arasında Aydın, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ da yer alıyor. İstanbul’da sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor, ancak öğleden sonra yağmurun şiddeti azalacak. İzmir ve çevresinde de kuvvetli sağanaklar etkili olacak.

Çığ tehlikesi ve fırtına uyarısı: Riskli bölgelerde dikkat edin

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, Batı Akdeniz ve Marmara'da rüzgarın kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Yer yer kısa süreli fırtınalar (40-70 km/saat) yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar tedbirli olmalı. Meteoroloji, bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve kar savrulması gibi risklere karşı uyarılarda bulundu.

Buzlanma, don ve sis riskine karşı uyarı

Meteoroloji, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini açıkladı. Ayrıca pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek. Bu koşullarda araç trafiği ve yürüyüşlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Rüzgar ve sıcaklık değişimlerine dikkat

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu da ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve kar savrulmasına yol açabilir. Hava sıcaklıklarında ise 2-5 derecelik artış öngörülüyor. Yani, kışın soğuk havası biraz daha ısınacak ama kuvvetli yağışlar devam edecek.