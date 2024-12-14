İspanya'nın ünlü tekstil markası Mango'nun kurucusu, Türk asıllı İsak Andiç Yermay, Katalonya bölgesindeki Monserrat Dağları'nda gerçekleştirdiği bir gezide düşerek hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Andiç, iş dünyasında ve moda sektöründe derin izler bırakan bir isimdi.

İstanbul doğumlu olan İsak Andiç, 14 yaşında ailesiyle birlikte İspanya'ya göç etti ve uzun yıllarını Barselona'da geçirdi. Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953 yılında dünyaya gelen Andiç, 1979 yılında tekstil sektörüne adım atarak, 1984 yılında Mango'yu kurdu. Kendi işini kurma yolunda attığı bu adım, onu sadece İspanya'nın değil, küresel moda dünyasının da önemli isimlerinden biri yaptı.

Mango'nun kuruluşu ve yükselişi

Mango, 1984 yılında Andiç'in vizyonuyla kuruldu ve hızla küresel bir marka haline geldi. Bugün, dünyaca ünlü bir moda devi olan Mango, milyonlarca müşteriye hitap eden bir markadır. İsak Andiç'in liderliğiyle, şirket yalnızca tekstil sektöründe değil, aynı zamanda moda dünyasında da önemli bir konum kazandı.

Katalonya'da talihsiz kaza

İsak Andiç Yermay'ın hayatını kaybetmesine neden olan kaza, Katalonya'nın Monserrat Dağları'nda gerçekleşti. Bir dağ gezisi sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 100 metreden düşen Andiç, olay yerinde hayatını kaybetti. Katalonya özerk hükümeti Başkanı Salvador İlla Roca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Andiç'in kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve "Katalonya'nın büyümesine katkı sağlayan, kararlı bir iş insanıydı" ifadelerini kullandı.

İsak Andiç'in mirası ve etkisi

Mango'nun kurucusu olarak, sadece İspanya'da değil, dünya çapında büyük bir etki yaratan İsak Andiç, iş dünyasında liderlik ve vizyonuyla tanındı. Forbes dergisinin 2024 yılı listesine göre, 4.5 milyar euroyu aşan servetiyle İspanya'nın en zengin 5. iş insanı olarak yer alıyordu.