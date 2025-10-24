İzmir’in Seferihisar ilçesinde adliye önünde eşi Neşe Keçkin’i öldüren Alaattin Keçkin hakkında savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep etti.

Duruşmada mütalaa açıklandı

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Alaattin Keçkin ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın:

Eşi kasten öldürmek,

Görevi yaptırmamak için direnme,

2 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs

suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti ve mahkeme heyeti bu talebi kabul ederek duruşmayı 13 Kasım 2025 tarihine erteledi. Keçkin’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ne olmuştu?

Seferihisar ilçesinde 3 Kasım 2023’te yaşanan olayda, Alaattin Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye geldiği sırada eşi Neşe Keçkin’i bıçakla öldürdü. Olay sırasında müdahale eden kayınbirader, kayınpeder ve 2 polis de yaralandı.

Sanık, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Keçkin’in eylemleri “2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası” istemiyle mahkemeye sunulmuştu.