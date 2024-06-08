Macit, önümüzdeki hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.

Yağışlar doğuya kayıyor, batı kurak geçecek

Macit'in açıklamalarına göre, yarından itibaren yağışlar doğuya kayacak ve batı kesimlerinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağışlar devam ederken, diğer bölgeler kurak bir hafta geçirecek.

Sıcaklıklar salı gününden itibaren yükselişte

Hava sıcaklıkları ise salı gününden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkacak. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde pazar gününden itibaren yağış beklenmezken, sıcaklıklar daha da artacak.

İstanbullular dikkat!

İstanbul'da yaşayanlar, artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar nedeniyle dikkatli olmalı. Sıcak çarpması ve güneş yanığı gibi sağlık sorunlarına karşı önlem almak önemli. Ayrıca, su kaynaklarının verimli kullanılması ve tasarruf yapılması da büyük önem taşıyor.