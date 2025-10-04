Muğla’nın Bodrum ilçesinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Hanzade Özerten Urul (45), 9 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Emre Urul (49) ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Metil alkol nedeniyle fenalaştı

Olay, 24 Ocak’ta Ortakent Mahallesi’nde meydana geldi. Yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul ile eşi Emre Urul, metil alkol nedeniyle fenalaştı. Hanzade önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Hanzade Özerten Urul, 28 Eylül’de yaşamını yitirdi. Cenazesi Ortakent Kerem Aydınlar Camisi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Emre Urul, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 36 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheliler yakalandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, çiftin metil alkolü Ankara’dan temin ettiği belirlendi. Polis ekipleri, Z.A.D. ve M.T. isimli iki şüpheliyi tespit etti.

26 Ocak’ta düzenlenen operasyonla şüpheliler Ankara’da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kişi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor. Zehirlenme vakalarına karşı ilgili birimler uyarı yayınladı ve halkın sahte alkolden uzak durması gerektiği bildirildi.