Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu, yaşlıların dijitalleşen dünyaya adaptasyonuna öncülük ediyor. Prof. Dr. Emine Özmete, yaşlıların yapay zekayı sohbet, araştırma ve hatta “psikolog” gibi kullanabildiklerini açıkladı.

Prof. Dr. Özmete, yaşlıların yapay zekayı daha çok sohbet etmek amacıyla kullandıklarını belirterek, “Seyahat etmek istedikleri ülkeler ve sağlık konularında araştırmalar yapıyorlar. Hatta bir arkadaş yerine koyarak sohbet etmek istediklerini, deyim yerindeyse ‘psikolog’ olarak tanımladıklarını gördük” dedi.

3. Yaş Üniversitesi, huzurevlerindeki yaşlılar ve 50+ bireyler için aktif ve sağlıklı yaşlanmayı hedefleyen programlar uyguluyor. Özmete, İngilizceden yapay zekaya, sağlıktan sosyal hayata kadar geniş müfredat sunarak sosyal ekosistem oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaşlıların internet kullanımı pandemiyle hızla arttı. 2019’da her 5 yaşlıdan 1’i internet kullanırken, 2024’te oran yüzde 47’ye yükseldi. Özmete, dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinin, online alışveriş, bankacılık ve sağlık uygulamaları gibi imkanlardan yararlanmak için kritik olduğunu vurguladı.

Yapay zekanın özellikle yaşlı bakımı ve sağlık alanında öne çıktığını belirten Özmete, dijital mecralarda bilgi güvenliğinin ve reklamların yanıltıcı olup olmadığının takibinin önemli olduğunu söyledi.

Özmete, “Yaşlılığın ana akımlaştırılması çok önemli. Tüm yaşam dönemlerinde yaşlılığa yatırım yapmalı, bakım verenler desteklenmeli ve yaşlıların yaşam kalitesi artırılmalı” dedi.