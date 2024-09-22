Metin Arolat’ın cenazesi, bugün öğle namazında Teşvikiye Camii'nden kaldırıldı.

Cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı

Ani ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Cenaze töreninde, Arolat’ın yakın arkadaşları ve meslektaşları bir araya geldi. Törenin ardından Arolat’ın cenazesi İzmir’deki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Ayrıca, yarın İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de bir cenaze namazı kılınacak.

Gözyaşlarına boğuldular

Ünlü isimlerin katıldığı cenaze töreninde Demet Akalın, Gülşen, Esra Erol ve Gülben Ergen gibi sanatçılar, Arolat’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tören sırasında Gülşen ve Gülben Ergen gözyaşlarına hâkim olamadı.

İşte cenaze töreninden görüntüler...