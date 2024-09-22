Nazilerin Yahudileri nasıl ayırt ettiği sorusunun yanıtını bulmak için önce "Yahudi" kavramını incelememiz gerekiyor. Yüzyıllar boyunca Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Yahudiler, kısmen diğer insanlarla kaynaşmış olsalar da, kendi cemaat yapıları içinde kalmayı başardılar. Ancak 1933'te iktidarı ele geçiren Naziler, Yahudileri devlet politikası olarak ayrı tutmaya ve farklı muamelelere tabi tutmaya başladılar. Bu süreç, Hitler'in nasyonal sosyalist hareketi yeniden inşa ettiği 1920'lerin sonlarına kadar uzanmaktadır; dolayısıyla Naziler, iktidara geldiklerinde çoğu Yahudiyi zaten işaretlemiş durumdaydı.

Irksal temel ve fiziksel özellikler

Nazilerin hedeflediği Yahudi tanımı, hem fiziksel hem de manevi özellikleriyle %100 Yahudi olarak değerlendirilen ve cemaat yapısı içinde olan bireylerdi. Naziler, insanların ırksal kökenlerinin fiziksel özelliklerine yansıdığına inanarak biyolojik çalışmalara başlamışlardı. Bu ideoloji, Nazi elitinin eğitimlerinde sürekli vurgulanmış, üyelerine "gerçek düşman" olarak gösterilen Yahudi tipleri detaylıca anlatılmıştır.

Resmi kayıtlar ve cemaat yapıları

Almanya'da Yahudiler, tarihsel olarak ayrımcılığa maruz kaldıklarından, kendi cemaatleri içinde kalmaya özen gösterdiler. Zamanla bu cemaatler, devlet kayıtlarına "Yahudi cemaati" veya "Yahudi örgütü" olarak girdi. Ancak, Nazilerin iktidara gelmeden önce ve sonrasında Yahudileri öldürmeyi açıkça ifade etmedikleri dikkat çekicidir; bunun yerine, Yahudilerin Almanya'dan göç etmelerini teşvik ettiler. Bu bağlamda, Yahudi cemaatleri, kendilerine yönelen şiddetten kaçmak için göç hikayesine inanarak resmi örgütlere yöneldiler.

Tespit yöntemleri

Naziler, resmi Yahudi örgüt kayıtları, mesleki örgütlenmeler, kilise ve sinagog kayıtları gibi çeşitli kaynakları kullanarak Yahudileri tespit ettiler. Almanya, 1900'lerin başında meslek örgütleriyle doluydu ve bu örgütlere üye olan Yahudileri tespit etme konusunda oldukça başarılı oldular. Kilise ve sinagog kayıtları, nüfus kayıtlarının tutulduğu ana kaynaklardı ve bu kayıtlar, Yahudi kimliğinin belirlenmesinde kritik bir rol oynadı.

Mischling kavramı

Mischling terimi, %100 Aryan olmayan Almanları tanımlamak için kullanıldı. Aile geçmişinde Yahudi akrabaları bulunan bireyler, birinci ve ikinci derece mischling olarak sınıflandırıldılar. Naziler, bu kavram üzerinden, ailelerinde Yahudi geçmişi olanların durumlarını belirlemeye çalıştılar.

Toplum içi ihbarlar

Bunun yanı sıra, komşuların ihbarları gibi kayıtlara dayanmayan yöntemlerle de birçok Yahudi tespit edilip ayrımcılığa uğradı. Örneğin, isim benzerliği nedeniyle komşular tarafından gammazlanan kişiler, Yahudi olarak öldürüldü.