Sahne aldığı sırada rahatsızlanarak yere yığılan 52 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Arolat’ın son anlarına ait görüntüler ise basına yansıdı.

Konser Sırasında Fenalaştı

Olay, Kozyatağı'nda bulunan bir otelde gerçekleşti. Sahne performansı sırasında keyifli anlar yaşayan Metin Arolat, şarkı söylediği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sahnede yapılan ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Son Anlar Görüntülendi

Sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri, sevenlerini derinden üzdü. Yayınlanan videoda, Arolat’ın seyircilerin arasında oturup şarkı söylerken bir anda rahatsızlanarak masaya düştüğü anlar yer alıyor. Olayın ardından kısa sürede hastaneye kaldırılan sanatçının, tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Metin Arolat’ın beklenmedik vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntüye yol açarken, sanatçının hayranları ve dostları sosyal medyada taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.