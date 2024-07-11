Metin Arolat, ailesinin bir fotoğrafını paylaşarak annesini ve ailesini kaybetmenin üzerinden geçen 4 yılı anlattı.

"Üçü yan yana yatıyorlar"

Metin Arolat, annesini kaybetmenin üzerinden tam 4 yıl geçtiğini belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bugün anneciğim, babam ve abimin yanına göçeli tam 4 yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle bir şey gelebilir miydi aklımıza? Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum."