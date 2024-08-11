2004 yılından beri milyonlarca oyuncunun hayatına dokunan Metin2, 30 Ağustos 2024 tarihinde sunucularını kapatarak oyun dünyasına veda ediyor. Türk oyuncuların vazgeçilmezi olan Metin2, yıllar içinde oyuncu kitlesinin giderek küçülmesiyle zorlu bir süreçten geçti. Özellikle 2017 yılında Steam platformunda yapılan yeniden canlanma hamleleri beklenen ilgiyi görmedi ve bu durum oyunun sona ermesinde belirleyici rol oynadı.

Şirketin yaptığı resmi açıklamada, "Değerli oyuncularımız, 2007 yılında Türkiye oyun topluluğuna katıldığımız günden bu yana birlikte unutulmaz anılar yaşadık. Ancak, her güzel şeyin bir sonu vardır ve maalesef bu yolculuğun sonuna gelmiş bulunmaktayız. 30 Ağustos 2024 tarihinde sunucularımızı kapatmaya karar verdik," denildi.

Metin2, bu kararın zor alındığını, ancak oyunun sürdürülebilirliği açısından en doğru adım olduğuna inanıldığını belirtti. Şirket, oyuncularına gösterdikleri destek için sonsuz teşekkürlerini sundu ve topluluklarının oluşturduğu anıların her zaman özel ve değerli olacağını ifade etti.