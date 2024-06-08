Ankara’nın birçok bölgesinde etkili sağanak yağmur başladı. Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi’nde etkili sağanak ile adeta göle dönen sokaklar çocukların oyun alanı haline geldi.

Ankara’da dün etkili olan yağmurun ardından kısa süre içerisinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşmasına sebep oldu. Yağışın etkisini arttırdığı bölgelerde işyeri ve evi su basan yollarda da araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak, Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Ankara’nın Sincan ilçesinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi’nde ise yağışın etkisi birçok cadde ve sokakta etkisini gösterdi. Etkili sağanak ile adeta göle dönen sokaklar çocukların oyun alanı haline geldi. Çocukların suyla dolmuş sokakta eğlendiği anlar ise vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.