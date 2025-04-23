İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, metro, tramvay ve füniküler hatlarında yapılan ilk kontrollerde herhangi bir hasara rastlanmadığı bildirildi. Açıklamada, güvenlik protokollerinin devreye alındığı ve viyadük ile köprü gibi kritik noktalarda teknik ekiplerin detaylı incelemeler yaptığı belirtildi.

Metro İstanbul’un açıklaması şu şekilde:

“İstanbul’da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarımızda gerekli kontroller yapılmıştır. Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir.

Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır.”