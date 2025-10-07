İstanbul’da şehir içi ulaşımda yolcu konforu ve güvenliği için Metro İstanbul, büyük ve ağır valizlerin metroya alınmayacağını açıkladı. Fazla valiz taşıyan yolculardan ek ücret alınacak.

Hangi Valizler Metroya Alınmayacak?

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizler istasyon ve araçlara alınmayacak. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılacak.

Fazla Valiz İçin Ek Ücret

Yolcular yanlarında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz veya 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilecek. Birden fazla valiz ile metroya binmek isteyen yolculardan ilave bir yolculuk ücreti alınacak.

Metro İstanbul Valiz Kuralları