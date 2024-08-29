İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da metroda yabancı uyruklu bir çocuğa saldırıda bulunan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metroda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan kişiyle ilgili görüntülerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendiğini belirtti.

Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiğinin, çocuğa şiddet uygulayan kişinin ise 41 yaşındaki D.A. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, "Şüpheli şahıs bugün gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul'da dün bir kişinin metroda saç tokası satan çocuğa şiddet uyguladığı, çocuğa hem bağırdığı hem de eliyle tokatladığı görüntüler ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurarak “İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.