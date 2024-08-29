Dünyada savaş uçağı motoru üretiminde kullanılan kritik teknolojiler, Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir adım olarak değerlendirilen TEI (TUSAŞ Engine Industries) tarafından geliştirildi. TEI'nin (TUSAS Engine Industries) üretimiyle Türkiye, havacılık kalitesinde paslanmaz çelik, süper alaşım, tek kristal alaşım ve özel alaşımlar gibi ileri teknoloji ürünlerinde bağımsızlık sağladı.

TEI'nin 3. nesil süper alaşım başarısı

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'in açıkladığı bilgilere göre, TEI'nin geliştirdiği 3. nesil süper alaşım tek kristal türbin kanat malzemesi, mevcut ithal ürünlere göre %30 daha yüksek performans sunuyor. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayi için kritik olan motor teknolojilerinde bağımsızlığını artırma yolunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Paslanmaz çelik ve kritik malzemelerde bağımsızlık

TEI'nin Türkiye'de paslanmaz çelik üretimini başlatması, daha önce dışa bağımlı olunan bu alanda önemli bir kapasite kazandırdı. TEI'nin geliştirdiği paslanmaz çelikler, süper alaşım teknolojisi ile aynı özellikleri taşıyor ve bu, TEI'nin teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, TEI Türkiye'de üretilmiş ilk saf nikel ve saf kobaltı da üretmek zorunda kaldı. Bu malzemeler daha önce yurt dışından temin ediliyordu ve TEI'nin üretime başlamasıyla birlikte bu kritik malzemeler ülke içinde üretilebiliyor hale geldi.

Bu yenilikler, Türkiye'nin savunma sanayinde yüksek teknolojiye sahip motor üretiminde önemli bir adım olarak görülüyor ve TEI'nin geliştirdiği teknolojiler, Türkiye'nin savaş uçakları ve diğer askeri platformlarının performansını artırma potansiyeline sahip.