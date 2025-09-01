Türk ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme seviyesine ulaşarak yüzde 4,8’lik büyümeye imza attı. Büyümeye en büyük katkıyı yüzde 3,4’le hanehalkı tüketimi verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mevcut tabloya göre büyüme rakamlarına ihracatçılar olarak katkı sunamadıklarını, büyümenin lokomotifinin üretim ve ihracat olduğu bir ekonomik modelin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

2025 yılının ikinci çeyreğinde inşaat sektörü yüzde 10,9’luk büyümeye imza atarken, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı.

Tarım sektörü yüzde 3,5 küçüldü

Tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Eskinazi; “Tüketim değil ihracat büyümeyi tetiklesin istiyoruz”

Büyüme rakamlarına hane halkı tüketimi 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,2 katkı vermişken, 2025 yılının ikinci çeyreğinde hanehalkı tüketiminin büyümeye etkisinin yüzde 3,4’e çıktığının görüldüğüne dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tüketim yerine, ihracatın büyümeyi sürüklediği bir ekonomik sistemin hayata geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarım sektöründeki yüzde 3,5’luk küçülmenin de tehlikeli olduğuna vurgu yapan Eskinazi, “Ekonomi yönetimimizin büyüme verilerini doğru okuyarak tedbirler alması gerektiğine inanıyoruz. Net ihracatın 2025 yılı ilk çeyreğinde büyümeye katkısı – yüzde 0,5 iken, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde -1,4’e çıktı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,4 büyümeye katkı sunarken, Mal ve hizmet ithalatı büyüme rakamlarını yüzde – 1,8 aşağı çekti. Net ihracatın büyüme rakamlarına pozitif etki edemiyor olması 150 bin ihracatçımız açısından büyük üzüntü kaynağı. Büyüme rakamlarına pozitif katkı sağlayacağımız, Dünyadaki rakiplerimizle rekabet edebileceğimiz bir ekosistemin hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. İhracat, tarım ve sanayi büyümede sürükleyici olmadığı takdirde sağlanan büyüme rakamlarını sağlıklı olarak nitelendiremeyiz” diye konuştu.