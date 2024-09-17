Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Cumartesi günü idrak edilen Mevlid Kandili ile başladı. Bu kapsamda, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Kaymakam Mustafa Maslak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vaiz Emine Okulu, Kuran Kursu Öğreticisi Ayşe İlhan ve Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı da hazır bulundu. Heyet, Kaymakam Maslak’a çiçek buketi ve haftanın tema kitabı olan "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası"nı sundu.

Diyanet’ten Çifte Kutlama Kararı

Ziyarette konuşan Müftü Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı birlikte kutlama kararı aldığını belirtti. “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” teması çerçevesinde her iki haftanın da etkinliklerle dolu geçeceğini ifade eden Karagöz, yapılacak olan programlar hakkında Kaymakam Maslak’a bilgi verdi.

Kaymakam Maslak'tan Teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, din görevlilerinin Mevlid-i Nebi Haftası’nı kutladı. Yapılacak faaliyet ve etkinliklerin başarıyla sonuçlanmasını dileyen Maslak, Müftü Karagöz ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu.