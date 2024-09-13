Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta, bir devlet kurumuna ait binaya Türk bayrağının çekilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay, özellikle Tunus ve Türkiye bayraklarının benzerliği nedeniyle hızlıca yayıldı. Tunus Demiryolu Şirketi'nin binasında gerçekleşen bu hata, sosyal medyada pek çok kullanıcının tepkisine yol açtı.

📹 Tunus'ta dört kişi, milli demiryolu şirketini binasına Tunus bayrağı yerine yanlışlıkla Türk bayrağı çektikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Demiryolu şirketi, bayrak için toplu sipariş verdiklerini ve hatalarını ancak "bayrak göndere çekildiğinde" fark ettiklerini söyledi. pic.twitter.com/qs8cMxKhQk — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) September 13, 2024

Bayraklar arasındaki benzerlik gözden kaçtı

Türkiye ve Tunus bayrakları, her ikisinin de ay ve yıldız simgeleri taşıması nedeniyle benzerlikler barındırıyor. Ancak detaylara bakıldığında iki bayrak arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Tunus bayrağında kırmızı zemin üzerine beyaz daire içinde hilal ve beş köşeli yıldız bulunurken, Türkiye bayrağında ise bu simgeler direkt olarak kırmızı zemin üzerinde yer alıyor.

Sosyal medyada eleştiriler

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, demiryolu şirketine ve yetkililere tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar "Tunus halkının bilmediği bir sır mı var?" gibi yorumlarla alaycı eleştirilerde bulunurken, bazıları da nasıl böyle bir hata yapıldığını sorguladı.

Demiryolu şirketinden açıklama ve özür

Tepkilerin artmasının ardından Tunus Demiryolu Şirketi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yanlış bayrak kullanımı nedeniyle özür diledi. Şirket, bayrakların yenilenmesi sırasında yanlışlıkla Türk bayrağının çekildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak, bu açıklama da tepkileri dindiremedi ve kullanıcılar yetkililerin bayraklar arasındaki farkı bilmediklerini alaycı bir dille eleştirmeye devam etti.