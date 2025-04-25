Manisa ve ilçelerinde akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 25 Nisan Cuma günü itibarıyla Manisa’da güncel benzin, motorin ve gazyağı fiyatları belli oldu. İşte ilçe ilçe tüm veriler…

Manisa'da akaryakıt fiyatları 25 Nisan Cuma günü itibarıyla yeniden güncellendi. Benzin, motorin, ve LPG olmak üzere tüm akaryakıt türlerinin litre fiyatları ilçe ilçe duyuruldu. Vatandaşlar, seyahat ya da günlük ihtiyaçları için en uygun akaryakıt fiyatlarını araştırırken, bu tablo özellikle dikkat çekiyor. İşte Manisa merkez ve 16 ilçede güncel akaryakıt fiyatları:

Manisa ve ilçelerinde akaryakıt fiyatları (TL/litre - 25 Nisan 2025):

İlçe Benzin (TL/Lt) Motorin LPG MANİSA 46,24 46,61 27,03 AHMETLİ 46,29 46,66 27,03 AKHİSAR 46,29 46,66 27,03 ALAŞEHİR 46,27 46,64 27,03 DEMİRCİ 46,28 46,65 27,03 GÖLMARMARA 46,26 46,63 27,03 GÖRDES 46,27 46,64 27,03 KIRKAĞAÇ 46,25 46,62 27,03 KÖPRÜBAŞI 46,27 46,64 27,03 KULA 46,27 46,64 27,03 SALİHLİ 46,26 46,63 27,03 SARIGÖL 46,28 46,65 27,03 SARUHANLI 46,24 46,61 27,03 SELENDİ 46,28 46,65 27,03 SOMA 46,25 46,62 27,03 TURGUTLU 46,25 46,62

Manisa genelinde akaryakıt fiyatları 46,24 TL ile 46,29 TL arasında değişirken, motorin fiyatları da benzer bir aralıkta seyrediyor. TPGaz ise tüm ilçelerde 27,03 TL seviyesinde sabitlenmiş durumda. Vatandaşların yakıt alımı öncesi ilçe bazlı fiyatları dikkate almaları, tasarruf açısından önem arz ediyor. Özellikle sürekli araç kullananlar için bu tür küçük fiyat farkları toplamda ciddi bir fark yaratabiliyor.

Uyarı

Fiyatlar günlük olarak değişebilmektedir. Seyahate çıkmadan önce bağlı bulunduğunuz il ya da ilçedeki istasyonlarla iletişime geçmeniz tavsiye edilir.