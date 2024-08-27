Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’ndeki mezarlık, yaşanan ürkütücü bir olayla gündeme geldi. Kabir ziyareti için mezarlığa gelen bir vatandaş, mezarlık duvarının dibinde poşete sarılmış bir bebek cesedi buldu. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlatarak, cesedi otopsi için hastaneye kaldırdı.

Korku dolu anlar, "Annemi hastaneye götürmek zorunda kaldım"

Harput Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta yaşanan olay, bölge sakinlerini şoke etti. Kabir ziyareti sırasında mezarlık duvarında bir cisim fark eden vatandaş, bu cismin poşete sarılmış bir bebek cesedi olduğunu görünce hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, poşeti çıkartarak cesedi incelenmek üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna taşıdı.

Mezarlıkta meydana gelen olayın ardından konuşan vatandaş, mezarlığın duvarının yıkıldığını fark ettiğini belirtti. “Babama ve amcama dua okuduktan sonra mezarlığın yanında bir leş olduğunu düşündüm ve korktum. Annemi hastaneye götürmek zorunda kaldım. Mezarlıklar müdürünü arayarak durumu bildirdim ve ekipler geldiğinde bebek cesedini buldu. Hemen jandarmaya haber verdik” dedi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatarak cesedin kimliğini belirlemeye ve olayı aydınlatmaya çalışıyor. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda, bebek cesedinin nasıl ve neden mezarlığa bırakıldığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Ekipler, olayın detaylarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.