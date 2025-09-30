Ciner Grup’a yönelik soruşturma kapsamında Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı. İstanbul merkezli soruşturmada, grup bünyesinde faaliyet gösteren 8 şirkete de kayyum kararı verildi.
Ciner Grup’a operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Grup’un faaliyetleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
8 şirkete kayyum atandı
Başsavcılık, grup bünyesindeki 8 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Bu şirketler arasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa Spor Kulübü de yer aldı.
Süreç devam ediyor
Kayyum atamalarının ardından kulübün ve şirketlerin yönetimine mahkeme tarafından görevlendirilen heyetlerin geçtiği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.