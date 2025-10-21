Gerçekleştirilen çalışmalarda 286 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerden 154’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, örgütün farklı illerdeki gizli yapılanmalarına, finans kaynaklarına ve kripto haberleşme ağlarına yönelik çok sayıda eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Yapılan sorgu ve delil incelemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 79’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geri kalanlar hakkında işlemler devam ediyor.

Emniyet kaynakları, FETÖ’nün yeniden yapılanma girişimlerine karşı ülke genelinde kararlı ve koordineli bir mücadele yürütüldüğünü, operasyonların istihbarat temelli olarak kesintisiz şekilde süreceğini vurguladı.