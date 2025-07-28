Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ankara’da MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yöneticileriyle görüşen Alıcık, temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alıcık, Bahçeli’ye Aydın’ın sorunlarını aktardı

Ziyarette Aydın’a ilişkin güncel sorunları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiğini belirten Alıcık, “Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin hemşehrilerime ve dava arkadaşlarıma selamı var” ifadelerini kullandı.

Başkan Alıcık, Aydın’daki teşkilatların yerel gündeme ve kentteki temel sorunlara hâkim olduğunu vurguladı. “Teşkilatlarımız, Aydın’ın ana meselelerine dört başı mamur şekilde hazırlıklıdır. Gündemi meşgul eden konu başlıklarına ilişkin plan ve çözüm önerilerimiz sürekli güncellenmekte ve Sayın Genel Başkanımız ile paylaşılmaktadır,” dedi.

CumHur İttifakı’na olan bağlılık vurgulandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Aydın teşkilatının birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Alıcık, Cumhur İttifakı ruhuna dikkat çekti.

Alıcık, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Karamsarlık aşılayanlara karşı umutlarımızla diriyiz. MHP Aydın Teşkilatları ve Ülkücü camia olarak bütün varlığımızla Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin emrindeyiz. Lidere ve davaya olan inancımız, teşkilata bağlılığımız ve sadakatimiz ilelebet sürecektir.”

Milli birliğe vurgu yapıldı

Açıklamasında toplumsal huzur, milli birlik ve terörle mücadele konularına da değinen Alıcık, “Huzurumuzu karıştıranlara, milli birliğimizi tehdit edenlere karşı dağ gibi, dev gibi duracağız. Güven, empati ve hoşgörü çemberinde terörsüz bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız,” ifadelerini kullandı.