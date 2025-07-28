Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), “Bilimin ve Hayatın Merkezi DEÜ” sloganıyla düzenlediği Tanıtım ve Tercih Günleri’ni 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde Rektörlük Yerleşkesinde gerçekleştirdi. İki gün süren etkinlikte DEÜ’nün akademik ve idari birim temsilcileri ile öğrenci toplulukları, aday öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz tanıtım günlerine katıldı

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, etkinliğin ilk gününde tanıtım stantlarını ziyaret etti, öğrenci toplulukları ve aday öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda yaptığı konuşmada, üniversitenin bilimsel, sosyal ve kültürel birikimini anlattı. Rektör Yılmaz, aday öğrencilere DEÜ’nün sunduğu imkânlar ve üniversite tercihlerinde rehberlik edecek bilgiler aktardı.

DEÜ tanıtım ve tercih günleri hibrit ortamda gerçekleşti

Etkinlik kapsamında 18 fakülte, 1 konservatuvar ve 6 meslek yüksekokulundan akademisyenler, aday öğrencilere bilgi dolu sunumlar yaptı. Adaylar, akademisyenlerle birebir iletişim kurup tercih edecekleri bölümler hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Fuaye alanındaki stantlarda ise kampüsler, bölümler, yurtlar, burslar ve yurt dışında eğitim imkânlarıyla ilgili sorular yanıtlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen aday öğrenciler, DEÜ’nün güçlü akademik kadrosunu, nitelikli altyapısını ve öğrenci odaklı eğitim ortamını yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik, önceki yıllardan farklı olarak, yüz yüze katılımın yanında çevrim içi katılım olanağı da sundu.

Kaliteli etkileşim doğru tercih yapılmasını sağladı

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede, aday öğrencilerin eğitim planlarını ve düşüncelerini dinlemenin önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, üniversitenin sunduğu olanaklarla ilgili bilgi aktarmanın ve gençlerle birebir temas kurmanın değerli olduğunu ifade etti. Rektör, kaliteli etkileşimin adayların doğru tercihler yapmasını sağladığına inandıklarını söyledi.