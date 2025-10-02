Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinde, vatandaşların ekonomik ve hijyenik ekmeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla Halk Ekmek Fabrikası hizmete girdi. Aynı zamanda Kilitli Parke Taş ve Briket Üretim Tesisleri de bölge halkına katkı sağlamak için faaliyete başladı.

Demirci Belde Belediyesi’nin yatırımları arasında yer alan Halk Ekmek Fabrikası, ilçede doğalgazla çalışan ilk ekmek üretim tesisi olma özelliği taşıyor. Günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fabrikada şu an 4 bin ekmek üretiliyor. Fabrikanın açılmasıyla birlikte hem istihdam sağlanırken hem de vatandaşlara daha uygun fiyatlı ekmek sunuluyor.

İstihdama Katkı Sağlayacak Üretim Tesisleri

Halk Ekmek Fabrikası’nın yanı sıra Demirci Belediyesi’nin Kilitli Parke Taş ve Briket Üretim Tesisleri de hizmete açıldı. Bu tesisler sayesinde beldeye ve çevre ilçelere malzeme tedarik edilerek, bölgenin altyapı çalışmalarına katkı sağlanıyor. İki tesiste toplam 14 kişi istihdam ediliyor.

Yetkililer Yatırımları İnceledi

Bölgedeki yatırımları yerinde inceleyen heyette, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun ve diğer yetkililer yer aldı.

Yetkililer, bu projeler sayesinde hem bölge ekonomisine katkı sağlanacağını hem de vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabileceğini belirtti.