AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Savaş, “Basın; doğru bilgilendirme sorumluluğu, hakikati arama gayreti ve milletin ortak vicdanına ses olma misyonuyla demokrasimizin temel yapı taşlarından biridir” dedi.

Savaş, basının devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti. Ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin yanında durarak hakikatin sesi olan basın mensuplarının duruşunun hafızalarda tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Mesajında ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin’e Allah’tan rahmet dileyen Savaş, tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı ve çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.