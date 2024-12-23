MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, Karşıyaka Belediyesi’nin “700 yeni tapu verdim” açıklamasına sert tepki gösterdi. Yılmaz, belediyenin bu açıklamasını “skandal” olarak nitelendirerek, yapılan işlemin tapu sahipliklerini değiştirmediğini ve yalnızca mevcut tapuların ada ve parsel güncellemesi olduğunu belirtti.

“Yeni tapu değil, güncelleme”

Karşıyaka Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki vatandaşlara “700 yeni tapu verdik” şeklinde açıklamada bulunmasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akif Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Belediye, normal tapu işlemlerini yeni bir tapu verme süreci gibi göstererek kamuoyunu yanıltıyor. Yapılan işlem, yalnızca imar planına uygun ada ve parsel güncellemelerinden ibarettir. Vatandaşlar bu süreçte yeni bir mülkiyet kazanmadı; yalnızca mevcut tapuları üzerindeki bilgiler güncellenmiştir.”

“Vatandaşı kandıran bir söylem”

Akif Yılmaz, Karşıyaka Belediyesi İmar ve Planlama Müdürlüğü’nün İmar Kanunu’nun 16. ve 18. maddeleri kapsamında yaptığı “tevhit” ve “ifraz” işlemleriyle tapulardaki ada ve parsel numaralarının değiştirildiğini belirtti. Yılmaz, bu işlemin tapusuz vatandaşlara yeni tapu verilmesi anlamına gelmediğini şu sözlerle ifade etti: “Cumhuriyet Mahallesi’nde tapusu olmayan vatandaşlara tapu verilmiş gibi bir durum yaratılarak algı oluşturuluyor. Bu, belediyenin iş üretmek yerine laf üretmeyi tercih ettiğini gösteriyor.”