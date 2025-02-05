MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin MHP'li kaynaklardan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir." denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dün yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal etmesinin ardından sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Bazı haber kaynakları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara göre, Bahçeli'nin daha önce operasyon geçirdiği İstanbul Anadolu Yakası’ndaki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi. MHP liderinin sağlık durumuna ilişkin ise partili kaynaklardan açıklama geldi.

MHP'den resmi açıklama geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir." diyerek 'kalp rahatsızlığı' iddiasını yalanladı.

Yalçın yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."

Resmi hesaptan paylaşım:

MHP'nin resmi sosyal medya hesabında ise Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'in bilgi notu paylaşıldı. Metinde, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sn Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir." denildi.