İzmir'de Çeşme'de yaşanan motosiklet hırsızlığı suçundan alınan ve mahkemece tutuklanan AT, karakol önünden kaçtı. Ancak polis ekipleri, zanlıyı saklandığı camide yakalayarak cezaevine teslim etti.

Motosiklet hırsızlığı ve gözaltı süreci

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan alınan AT, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Karakol önünde kaçış

Tutuklanma kararının ardından hastaneye götürülmek üzereyken AT, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde elleri kelepçeli bir şekilde kaçtı. Zanlının kaçışı, polis ekipleri tarafından fark edildi ve hemen bir arama başlatıldı.

Camide yakalanma

Polis ekiplerinin titiz ve hızlı çalışması sonucunda, AT'nin Çiftlikköy Mahallesi'nde bir camide saklandığı tespit edildi. Polis, zanlıyı camide buldu ve gözaltına aldı.

Yakalanan AT, tekrar cezaevine teslim edildi. Polis operasyonlarının başarılı operasyonu, kaçış operasyonunun hızlı bir şekilde sonlanmasını sağladı.