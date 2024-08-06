Seyhan Belediye Meclis Üyesi MHP’li Şeyhmus Uçar, CHP’li belediye başkanı Oya Tekin’i hedef alarak “Ülkü Ocakları’ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesinde girecek yeriniz kalmaz” dedi.

Şeyhmus Uçar, Belediye Meclisi toplantısı sırasında yaptığı konuşmada Adana'nın Seyhan ilçesinin belediye başkanı Oya Tekin’i hedef aldı. Uçar, konuşmasında “Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi’ni temsil ediyorum. Bilesiniz bunu. Konuşmalarınıza dikkat edeceksiniz. Tahammül sınırlarımızı aşmayın. Biz buraya da o zaman ocaklarımızı, Ülkü Ocakları’ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesinde girecek yeriniz kalmaz” ifadelerini kullandı.

“Şiddet dilini kullananlara karşı dimdik duracağız”

Uçar’ın konuşmasından sonra açıklama yapan Belediye Başkanı Oya Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Ne demek Ülkü Ocaklarını getiriyorsun? Kim kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Dingo’nun ahırı mı? Ülkü Ocakları da bu ülkede yaşayan bizim gençlerimiz, CHP’li gençler de bizim gençlerimiz, AKP’li gençler de bizim gençlerimiz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz burada konuşuyoruz. Ne demek getirmek?”

Tekin, “Bir siyasetçi temsil ettiği partinin gençlik grubuna tehdit unsuru muamelesi yapabilir mi? Şiddet dilini kullananlara karşı dimdik duracağız ve siyaseti yumrukla değil, aklımızla, işimizle, sözümüzle yapacağız. Kimseyi ayrıştırmayacağız” dedi.

Bir siyasetçi temsil ettiği partinin gençlik grubuna tehdit unsuru muamelesi yapabilir mi?



Şiddet dilini kullananlara karşı dimdik duracağız ve siyaseti yumrukla değil, aklımızla, işimizle, sözümüzle yapacağız.



Kimseyi ayrıştırmayacağız. pic.twitter.com/NVlzD5tlWY — Oya Tekin (@Oyatekin01) August 6, 2024