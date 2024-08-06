Tüpraş'ın (TUPRS) finansal tablolarının açıklanmasının ardından, aracı kurumlar 6 Ağustos tarihinde şirketin hisse senedi için hedef fiyatlarını duyurdu. Deniz Yatırım, GCM Yatırım, Tacirler Yatırım, Gedik Yatırım ve İş Yatırım'ın açıklamaları, yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Hedef fiyatlar ve tavsiyeler

Deniz Yatırım: 240 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi

240 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi GCM Yatırım: 228 TL hedef fiyat (248 TL'den düşürüldü), model portföyde tutma tavsiyesi

228 TL hedef fiyat (248 TL'den düşürüldü), model portföyde tutma tavsiyesi Tacirler Yatırım: 208,10 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi

208,10 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi Gedik Yatırım: 246 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi

246 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi İş Yatırım: 242 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi

Analistlerin Tüpraş'a ilişkin görüşleri

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatların tamamı, Tüpraş'ın mevcut hisse fiyatının üzerinde bulunuyor. Bu durum, analistlerin şirketin geleceğine dair olumlu beklentilerinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Yatırımcılar için önemli bilgiler

Hedef Fiyatların Ortalaması: Açıklanan hedef fiyatların ortalaması 232,82 TL olarak hesaplanıyor.

Açıklanan hedef fiyatların ortalaması 232,82 TL olarak hesaplanıyor. Prim Potansiyeli: Bu ortalama hedef fiyat, Tüpraş'ın 6 Ağustos kapanış fiyatına göre %44,61'lik bir prim potansiyeli sunuyor.

Bu ortalama hedef fiyat, Tüpraş'ın 6 Ağustos kapanış fiyatına göre %44,61'lik bir prim potansiyeli sunuyor. Tavsiyeler: 5 kurumun 4'ü "al" tavsiyesi verirken, GCM Yatırım hisseyi model portföyünde tutma tavsiyesinde bulundu.