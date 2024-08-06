Tüpraş'ın (TUPRS) finansal tablolarının açıklanmasının ardından, aracı kurumlar 6 Ağustos tarihinde şirketin hisse senedi için hedef fiyatlarını duyurdu. Deniz Yatırım, GCM Yatırım, Tacirler Yatırım, Gedik Yatırım ve İş Yatırım'ın açıklamaları, yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor.
Hedef fiyatlar ve tavsiyeler
- Deniz Yatırım: 240 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi
- GCM Yatırım: 228 TL hedef fiyat (248 TL'den düşürüldü), model portföyde tutma tavsiyesi
- Tacirler Yatırım: 208,10 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi
- Gedik Yatırım: 246 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi
- İş Yatırım: 242 TL hedef fiyat, "al" tavsiyesi
Analistlerin Tüpraş'a ilişkin görüşleri
Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatların tamamı, Tüpraş'ın mevcut hisse fiyatının üzerinde bulunuyor. Bu durum, analistlerin şirketin geleceğine dair olumlu beklentilerinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
Yatırımcılar için önemli bilgiler
- Hedef Fiyatların Ortalaması: Açıklanan hedef fiyatların ortalaması 232,82 TL olarak hesaplanıyor.
- Prim Potansiyeli: Bu ortalama hedef fiyat, Tüpraş'ın 6 Ağustos kapanış fiyatına göre %44,61'lik bir prim potansiyeli sunuyor.
- Tavsiyeler: 5 kurumun 4'ü "al" tavsiyesi verirken, GCM Yatırım hisseyi model portföyünde tutma tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: HABER MERKEZİ