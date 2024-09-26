Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, emekli maaşıyla ilgili “Bu yeterli bir aylık değildir. 1 Ekim'den sonra parlamento çalışmaya başlayacak. Vatandaşımızın daha rahat yaşayacağı bir emekli aylığı sağlanmasını, emekli aylığının en azından asgari ücret miktarında olmasını dillendiriyor ve istiyoruz” dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Tamer Osmanağaoğlu, gazetecilerle buluştu. Osmanağaoğlu, Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, emekli aylığı, İzmir Körfezi’nin kirliliği ve altyapı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylığıyla ilgili açıklamada yapan Osmanağaoğlu, bu aylığın yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

En düşük emekli aylığının yeterli olmadığını Mecliste dile getirdiklerini söyleyen Osmanağaoğlu, “Bu maaş yeterli bir maaş değildir. 1 Ekim'den sonra parlamento meclisi çalışmaya başlayacak. Vatandaşımızın daha rahat yaşayacağı bir emekli aylığının, sağlanması, aylığın en azından asgari ücret miktarında olması dile getiriyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en önemli kuruluşları ticaret odaları ile esnaf odalarımızdır. Yaklaşık 128 odamız var. Onların sorunlarını da dinliyor ve kaygılarını sıkıntılarını söylüyoruz. Amaç hükümeti yönetenlerle birlikte alım gücünü yükselterek vatandaşın rahat yaşamasını sağlamaktır. Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile sohbet ettiğimizde ise sayın Yılmaz, ‘Tünelin ucunu gördüğünü söyleyerek bizleri umutlandırdı. Ben de öyle umuyorum. Bu konuyu da ekim ayında plan ve bütçede dile getireceğim” diye konuştu.

“Körfez'in temizlenmesiyle ilgili ortada bir çalışma göremiyorum”

İzmir Körfezi’nin kirliliğine ve kötü koku sorununa değinen Osmanağaoğlu, “İzmir'de herhangi bir çalışma olduğunu görmüyorum. Körfez'in temizlenmesi ve gecekondu sorununun çözülmesiyle ilgili ortada bir çalışma göremiyorum. İzmir'in en güzel manzarasına sahip yerleri görüyoruz. Bayraklı'da oturuyorum ve İzmir'in en güzel yerlerinden birinde o tepeden oturan herkes o kötü kokuyu alıyor. İnsanlarımızın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir semtte yaşaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir an önce çalışmalarını bitirip halkın imkânlarına sunması gerekiyor. Koku tepede oturmama rağmen beni de vatandaşı da kötü etkiliyor. İzmir bunları hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

“Siyasetçi seçim olmadan da vatandaşa gitmelidir”

İzmir'in 30 ilçesinde gerçekleştirdiği 'Millet vekiliyle buluşuyor' programı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen MHP'li Osmanağaoğlu, “İzmir'de 30 ilçede muhtarları, sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşları, esnafı ziyaret ettik ve onların bilgilendirmelerini sağlayıp aldığımız notları ilgili kurumlara ilettik. İzmir'de çözülmesi gereken konuların başında GEDİZ Elektrik ve İZSU ile ilgili bilgileri İzBB ile paylaşamamız. Buradaki sorunları da edindiğimiz bilgiler neticesinde çözmek için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Siyasetçilerin en büyük adımı, yapabileceği şeyleri doğru ve yanlışı anlatmalı ve söylemeleridir. Bizden kim ne talep ettiyse, gerek STK, muhtarlık ve vatandaşlarımızdan bilgileri alıp onları da ilgili yerlere de görndermeye başlayacağız. Siyasetçi seçim olmadan da vatandaşa gitmelidir. Bizler ise vatandaşı dinledik, seçim öncesinde onların sorunlarına ön ayak olduk. 2023 yılının sonuna kadar İzmir'de bir yıl boyunnca ne yaptıysak onları bir kitapçık hâline getirdik. 2023 yılı sonu itibarıyla ilgili tüm plan bütçe komisyonunda bakanlıklarda ne yapıldıysa onları yazdık. 2024'te de Allah nasip ederse yine böylesi bir zamanda sizlerle bir araya geleceğiz” dedi.

“Çalışmalarımızda İZSU dönüş yapmadı”

Osmanağaoğlu, İzmir'in CHP'li belediyelerinin çalışmalarını da eleştirerek yollar ilgili sorunlarun olduğunu belirtti. “Zaman zaman kara yollarından destek alarak yardımcı olmaya çalışıyoruz” diyen Osmanağaoğlu, şunları söyledi:

“Büyükşehirin yetkisi olduğu için pek de izin vermiyorlar. Zaman zaman izin alamıyoruz. Gittiğim her yerde GEDİZ Elektriğin çok ciddi anlamda yenileme çalışması olduğunu görüyorum. İzmir Gaz’ı da burada belirtmek isterim. İmarı olmayan yerlerde ise belediyelerden karşılıklı taahhütle bunun faaliyete girilmesinde izin verilmiyor. GEDİZ ile ilgili sıkıntıları mutlaka enerji bakanlığına taşıyıp sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda ise gözle görülür bir çalışma ile vatandaşa hizmet için işi sıkı tutmaları gerektiğini düşünüyorum. İZSU ile ilgili çalışmalarımızda bize dönüş yapılmadı” ifadelerine yer verdi.