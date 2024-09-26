Türkiye’nin önde gelen piliç eti markası Lezita, İzmir’in köklü spor kulüplerinden Göztepe Basketbol ile iş birliği yaptı. Göztepe Basketbol A Takımı, Lezita’nın desteğiyle 2024-2025 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek.

20 yıl sonra büyük geri dönüş

Türkiye'nin sevilen piliç eti markası Lezita, 2024-2025 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde yer alacak Göztepe Basketbol A Takımı'nın ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması 25 Eylül 2024'te İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Bu anlaşma ile Lezita, 20 yıl sonra parkelere dönen Göztepe Basketbol’un forma göğüs sponsoru olacak.

İş birliği ve sponsorluk anlaşması

İmza törenine, Göztepe Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar, Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Aksay ve İsmail Özcanım katıldı. Lezita, Göztepe Basketbol’un ana sponsoru olarak formaların göğüs kısmında yer alacak ve kulübün başarı yolculuğunda büyük bir güç sağlayacak. Bu anlaşma ile iki marka, ortak değerler etrafında güçlerini birleştirerek, hem basketbolu hem de spor kültürünü daha ileriye taşımayı hedefliyor.

"Türk basketboluna güveniyoruz"

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Lezita olarak, halkımızın dengeli ve güvenli beslenmesine katkı sunarken, ülkemizin sporuna da destek veriyoruz. Türk basketbolunun hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük başarılara imza atacağına inancımız tam. Göztepe Basketbol ile çıktığımız bu yolda, takımın daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Bu heyecanlı yolculukta onların yanında olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Bu açıklamayla birlikte Lezita, sadece gıda sektöründe değil, spor alanında da topluma katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

"Lezita en büyük destekçilerimizden biri oldu"

Göztepe Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar ise törendeki konuşmasında Lezita’nın desteğinin önemini şu sözlerle anlattı: "20 yıllık bir aradan sonra yeniden yapılanma sürecinde, Lezita’nın desteği bize büyük güç verdi. Üç yıldır yanımızda olan Lezita ailesi, A Takımımızın ana sponsoru olarak bize büyük bir gurur ve güç katıyor. Lezita ile birlikte daha büyük hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için birlikte mücadele edeceğiz."

Türk basketbolunda yeni bir dönem başlıyor

Bu sponsorluk anlaşması, Göztepe Basketbol’un 20 yıllık aradan sonra parkelere dönüşünü simgeliyor. Lezita’nın güçlü desteğiyle takım, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde iddialı bir şekilde mücadele edecek. Göztepe Basketbol A Takımı’nın bu sezonki performansı, basketbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.