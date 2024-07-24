Türkiye siyasetinde yeni bir polemiğe yol açan gelişmede, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadelerle gündeme geldi.

İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel hakkında polemik yaratacak bir paylaşımda bulundu. MHP'li Yönter, MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Yaşar Kaba'nın paylaşımını alıntılayarak, "Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz…" ifadelerini kullandı. Bu sözler, siyasi rekabetin sertleştiği bir dönemde dikkat çekti.