Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Andok Tolhildan kod adıyla bilinen Ömer Fırat ve beraberindeki iki teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli de operasyon sırasında öldürüldü.

MİT'in uzun süreli takibi başarıya ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlar sonrası PKK/KCK mensupları, kendileri için güvenli gördükleri Süleymaniye'ye çekilmişti. Ancak MİT, teröristlerin bu bölgede de rahat hareket etmelerine izin vermedi. Uzun süren takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, Ömer Fırat ve beraberindekilerin faaliyetleri adım adım izlendi. MİT, operasyon için en uygun zamanı bekleyerek, örgüt mensuplarını etkisiz hale getirdi.

Hava harekatıyla vuruldular

MİT'in titiz çalışmaları sonucunda, teröristlerin kullandığı noktalar ve faaliyet alanları belirlendi. Operasyon, hava harekatı ile gerçekleştirilerek Ömer Fırat ve iki terörist etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyon, PKK/KCK'nın Süleymaniye'deki varlığına büyük bir darbe vurdu.

PKK/KCK'nın güvenli kalesi devrildi

Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de sıkışan ve faaliyetleri büyük oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda ciddi bir moral kaybı yaşadığını belirtti. Artık Süleymaniye kırsalı da PKK/KCK için güvenli bir bölge olarak görülemeyecek. Terör örgütünün güvenli kale olarak gördüğü bu bölge, MİT tarafından devrildi.