Heykel önergesi oybirliğiyle kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, EURO 2024'te Avusturya maçında ‘bozkurt işareti’ yapan Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesi için önerge sundu. Önerge, mecliste oybirliğiyle kabul edilerek, hukuk, Eğitim Kültür ve Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kent Konseyi'ne gönderildi.

CHP'nin ret oyu bekleniyor

Önergenin sosyal medyada tepkilere yol açması dikkat çekerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, MHP'nin önergesinin komisyonlarda görüşülmesinin ardından mecliste çoğunluğu elinde bulunduran CHP grubunun ret oyu vereceği öğrenildi. Bu durum, MHP'nin önergesinin komisyonda kabul edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

CHP'nin yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde MHP’nin teklifinin kabul edilmesi sosyal medyada tartışmalara yol açarken, önümüzdeki süreçte yapılacak oylamanın sonucu merakla bekleniyor.

Heykel kararı yok

Öte yandan heykel haberleri üzerine açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç "MHP’li Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser’in, ‘bozkurt işareti’ yapan futbolcu Merih Demiral’ın heykelinin dikilmesine yönelik önergesi usul gereği, ilgili komisyona gönderilmiştir. İzmir’e milli futbolcu Melih Demiral’ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmamıştır ve bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur" ifadelerine yer verdi.