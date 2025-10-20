Aile hekimleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerindeki cetvellerine kendi bilgileri ve onayları olmadan müdahale edildiğini iddia etti. Hekimler, durumun mesleki özerkliklerine açık saldırı olduğunu belirtti.

Aile hekimleri MHRS müdahalesine karşı

İstanbul’daki aile hekimleri, MHRS sisteminde kendi bilgileri ve onayları dışında randevular açıldığını belirterek tepki gösterdi. Bazı aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin merkezde olmadığı saatlere bile randevu açıldığı öğrenildi.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) açıklamasında, “Tüm saatlerimize; ‘esnek mesai saati’, ‘sahu eğitimi’, ‘kurum dışı mesai’, ‘senelik izin’ gibi hekimin bulunmayacağı saatlere randevu açılması mesleki özerkliğimize ve çalışma haklarımıza apaçık saldırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Mesleki özerklik ihlali vurgusu

Açıklamada, aile hekimliğinin sadece poliklinik hizmeti vermek olmadığının altı çizildi:

"İşimiz sadece randevulu hastalara poliklinik yapmak mı? Aşı, bebek-çocuk izlemi, gebe-lohusa takibi, koruyucu sağlık hizmetleri… Hekimin çalışma cetvelini kendi bilgisi dışında değiştirmek kabul edilemez. Bu bir yönetimsel hata değil, sistematik saygısızlıktır."

Hekimler, bu müdahaleler nedeniyle aşı uygulamaları, bebek ve çocuk takipleri ve toplum sağlığı hizmetlerinin aksayabileceği uyarısında bulundu.

Sendikalardan tepki

Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) sosyal medya hesabından, uygulamanın aile hekimlerini ve hastaları mağdur ettiğini belirtti:

“Günde 76 hasta bakma dayatması, eksik aşı temini ve randevu sistemimize müdahale kabul edilemez. Hazırladığımız çalışma planını bozuyor, temel sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oluyorsunuz.”

BDS 3 No’lu Şube de, MHRS sisteminde hekimlerin açtığı randevulara müdahale edilemeyeceğini vurguladı ve uygulamanın derhal geri çekilmesini talep etti.