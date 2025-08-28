Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak’ta düzenlenen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için yeni adımlar attıklarını belirten Memişoğlu, üniversite hastanelerine yönelik randevu sisteminde yeniliğe gidildiğini açıkladı.

Üniversite hastaneleri MHRS’ye bağlanıyor

Bakan Memişoğlu, “Üniversite hastanelerinin bir kısmına artık MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Bu sistemi, aile hekimliği aracılığıyla pilot olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi’nde 1 Eylül’den itibaren başlatıyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın tüm sağlık kurumlarına daha kolay erişebilmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Uşak’a 200 yataklı yeni hastane müjdesi

Memişoğlu, kentteki sağlık yatırımlarına da değinerek, “Uşak’a 200 yataklı yeni bir hastane kazandırıyoruz. Türkiye, yalnızca sağlık hizmeti sunan değil aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerliyor. 2026 yılı itibarıyla yerli üretim sağlık ürünlerimizi hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.

“Önceliğimiz koruyucu sağlık”

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık politikalarına vurgu yaptı:

“Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını toplumun ayağına götüreceğiz. Mobil araçlarımızla mahallelerde, köylerde vatandaşlarımıza sigarayı bırakma konusunda destek olacağız. Akciğer kanserinin en önemli nedeni olan sigara alışkanlığını azaltmayı hedefliyoruz.”

Dijital bağımlılık, obezite ve hareketsizlik gibi sorunlara karşı da önlemler aldıklarını kaydeden Memişoğlu, sayıları 300’ü aşan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini, kanser taramalarının da bu merkezlerde yapıldığını hatırlattı.