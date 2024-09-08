Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 88. Uluslararası Selanik Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile ilişkilerde yaşanan zorluklara rağmen realist bir yaklaşım sergilediklerini belirten Miçotakis, olumlu gelişmelere odaklandıklarını ifade etti. Türkiye'nin "Mavi Vatan" görüşlerinin, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesindeki temel zorluklardan biri olduğunu vurguladı.

Miçotakis, Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerinin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığı yatırımların gerekliliğini savundu ve Ukrayna'daki savaş örneğini vererek daha ekonomik silah sistemlerine yöneldiklerini söyledi. Savunma Bakanlığı ile birlikte anti-dron sistemleri üzerinde inovasyona ağırlık verdiklerini belirten Miçotakis, mevcut firkateynleri yerli üretim anti-dron sistemleriyle donatmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, bu konuda iş dünyasının da desteğini beklediklerini ekledi.