Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 5. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu’nda Yunanistan’ın Midilli Adası Kalloni Belediye Başkanı Taxiarchis Verros, Osmanlı dönemine ait eserlerin korunması ve tanıtılması için önemli adımlar attıklarını açıkladı. Midilli’de pek çok Osmanlı eseri harabe durumunda olsa da, bu tarihi yapıların restorasyonu için ciddi çalışmaların başlatıldığını vurguladı.

Osmanlı mirası korumaya alınıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen ve Balıkesir Valiliği, Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyumda, Taxiarchis Verros’un açıklamaları büyük ilgi gördü. Midilli Adası’nda yer alan Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar uzun yıllar ihmal edilmiş olsa da, artık bu mirasın korunması ve restorasyon sürecine girilmesi adanın kültürel zenginliğini yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Verros, “Bu yapılar bizim zenginliğimiz ve sorumluluğumuz. Hem kültürel hem de turistik değer taşıyan bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” diye konuştu.

Restorasyon çalışmaları başladı

Restorasyon sürecinin, tarihi yapıların aslına uygun bir şekilde korunmasına büyük özen gösterilerek ilerleyeceğini belirten Verros, bu süreçte uzmanların ve uluslararası kuruluşların da destek sağladığını ifade etti. Midilli’deki Osmanlı hamamları, camiler ve çeşmelerin yeniden hayat bulması için yapılan çalışmalar, hem adanın tarihine ışık tutacak hem de turizmi canlandıracak.

İki ülke arasında kültürel iş birliği

Sempozyumda yapılan açıklamalar, Yunanistan ve Türkiye arasında kültürel iş birliğinin bir simgesi olarak da değerlendirildi. Taxiarchis Verros’un vurguladığı gibi, Osmanlı dönemine ait bu eserler, sadece Midilli halkı için değil, iki ülke arasında tarihî bir köprü oluşturuyor. Verros, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bu mirasın daha geniş kitlelere tanıtılacağını ve iki halk arasında dostluk köprülerinin güçleneceğini ifade etti.