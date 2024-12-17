Migros, Money kart sahiplerine büyük indirimler sunuyor! 17-23 Aralık 2024 tarihleri arasında Money kartı ile alışveriş yaparak, Kınık maden suyu, Tahsildaroğlu lor peyniri, Lipton Ice Tea gibi popüler ürünlerde cazip fırsatlar yakalayabilirsiniz. Migros'un bu özel kampanyası, market alışverişlerinizi daha uygun fiyatlarla yapmanızı sağlarken, indirimli ürünlerle dolu raflar da alışverişin keyfini artırıyor. Kaçırmayın, Money ile daha az ödeyin.

Money indirimli market ürünleri

Kınık maden suyu 6x200: Money ile 34,50 TL

Tahsildaroğlu Torba Lor Peyniri 350 G: Money ile 44,90 TL

Uno Premium çok tahıllı ve siyez buğdaylı ekmek: Money ile 44,50 TL

Bahçıvan süzme peynir: Money ile 79,90 TL

Lipton İce Tea Şeftali aromalı: Money ile 39,95 TL

Familia plus natural havlu 16’lı: Money ile 159,95 TL

Bahçıvan olgunlaştırılmış gurme beyaz peynir: Money ile 149,90 TL

Komili ıslak havlu 3x60 adet: Money ile 57,95 TL

Parex Bubble sünger eko paket 5’li: Money ile 54,95 TL

Bahçıvan hellim peyniri: Money ile 94,50 TL

Sleepy yüzey temizlik havlusu: Money ile 109,95 TL

Bahçıvan mozzerella peyniri rende: Money ile 89,90 TL

Superfresh mantı 400 G: Money ile 63,71 TL

Uzman kasap Tekirdağ köfte: Money ile 119,95 TL

Pepsi kola pet 4x1 L: Money ile 109,95 TL

Yudum egemden sızma zeytinyağı: Money ile 459,95 TL