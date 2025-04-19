20 Nisan 2025'te oynanacak Milan – Atalanta maçı, saat 21:45'te S Sport Plus kanalında şifreli olarak yayınlanacak. Yayın detayları burada.
Milan ile Atalanta, 20 Nisan 2025 Pazar günü İtalya Serie A'da karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:45'te başlayacak ve S Sport Plus kanalında şifreli olarak yayınlanacak. İşte yayının tüm detayları:
20 Nisan 2025 Milan vs Atalanta maçı yayın bilgileri
Milan ile Atalanta arasındaki İtalya Serie A maçı, 20 Nisan Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalında şifreli olarak yayınlanacak.
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S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilir.
Maç nerede oynanacak?
Bu heyecan verici karşılaşma, İtalya'nın Milano şehrindeki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.