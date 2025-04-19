20 Nisan 2025'te oynanacak St. Etienne – Lyon maçı, saat 21:45'te Bein Sports 3 kanalında yayınlanacak. Yayın bilgileri ve detaylar burada
St. Etienne ile Lyon, 20 Nisan 2025 Pazar günü Fransa Ligue 1'de karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:45'te başlayacak ve Bein Sports 3 kanalında şifreli olarak yayınlanacak. İşte yayının tüm detayları:
20 Nisan 2025 St. Etienne vs Lyon Maçı Yayın Bilgileri
St. Etienne ve Lyon arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, 20 Nisan Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Maç Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
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Bein Sports 3: Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli izlenebilir.
Maç nerede oynanacak?
Bu heyecan verici karşılaşma, Fransa'nın Saint-Étienne şehrindeki Geoffroy Guichard Stadyumu'nda oynanacak.