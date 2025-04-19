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Valladolid vs Osasuna maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Valladolid vs Osasuna maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Bu heyecan verici karşılaşma, Fransa'nın Saint-Étienne şehrindeki Geoffroy Guichard Stadyumu'nda oynanacak.

Bein Sports 3 : Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli izlenebilir.

St. Etienne ve Lyon arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, 20 Nisan Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Maç Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

St. Etienne ile Lyon, 20 Nisan 2025 Pazar günü Fransa Ligue 1'de karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:45'te başlayacak ve Bein Sports 3 kanalında şifreli olarak yayınlanacak. İşte yayının tüm detayları:

20 Nisan 2025'te oynanacak St. Etienne – Lyon maçı, saat 21:45'te Bein Sports 3 kanalında yayınlanacak. Yayın bilgileri ve detaylar burada

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