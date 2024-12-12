UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Milan, San Siro'da Kızılyıldız'ı ağırladı. Nefes kesen mücadelede ev sahibi Milan, maçı 2-1 kazandı.
İlk yarıda Rafael Leao'nun 42. dakikada attığı golle Milan öne geçti. İkinci yarıda Kızılyıldız, Nemanja Radonjic'in 67. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Maçın son dakikalarında Milan baskısını sürdürdü ve Tammy Abraham'ın 87. dakikada kaydettiği golle kazandı. Milan, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 12'ye yükseltti.
Kızılyıldız ise 3 puanda kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.