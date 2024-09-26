Geçen sezon başarılı teknik adam Stefano Pioli ile yolları ayıran ve sezon başı Paulo Fonseca'yı getiren Milan, Serie A'da 6. hafta maçında San Siro'da Lecce'yi ağırlıyor. Sezona kötü başlayan ancak son haftalarda gösterdiği performansla çıkışını sürdüren ve Milano derbisinde Inter'i 2-1 ile geçen Milan bu maçı da taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor. Milan ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 8 puan topladı. Milano ekibi 7. sırada bulunuyor. Deplasman ekibi Lecce ise yeni sezonda Roberto D'Aversa ile yollarını ayırıp tecrübeli teknik adam Luca Gotti'yi getirmişti. Lecce çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

Milan-Lecce maçı ne zaman, hangi kanalda?

Serie A'nın 6. haftasında Milan-Lecce maçı 27 Eylül Cuma günü saat 22.00'da başlayacak. Maç naklen S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.