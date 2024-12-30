Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao’nun getirildiğini resmen duyurdu. Bu sezon hedeflediği başarıya ulaşamayan İtalyan devi, Paulo Fonseca ile yollarını ayırarak yeni bir döneme adım attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 50 yaşındaki Portekizli teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek bir sözleşme imzalandı.

Kariyerinde en son Porto’yu çalıştıran Conceiçao, burada kazandığı başarılarla dikkat çekmişti. Haziran ayında Porto’dan ayrılan deneyimli teknik adam, Milan ile yeni bir maceraya başlıyor.

Milan taraftarları, Conceiçao’nun liderliğinde takımlarının yeniden zirveye çıkmasını umut ediyor. Yeni teknik direktörün, transfer dönemi ve takım yapılanması üzerinde de etkili olması bekleniyor.